لحظة انهيار أرضي يبتلع سيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس

تظهر لقطات مصورة لحظة انهيار أرضي ابتلع بعض سيارات كانت مركونة في المرآب التابع لمستشفى "شعاري تسيديك" الإسرائيلي في القدس.

ونشر مستشفى "شعاري تسيديك"، انهيار جزء من موقف السيارات في حفرة عميقة مع تصاعد سحب من الغبار. ولم يتضح على الفور سبب انهيار الموقف كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الشرطة وقوات الإنقاذ موجودة في المكان، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف وتعمل قوات الشرطة على إبعاد الناس لتحقيق أقصى درجات الأمان".

المصدر: وكالات