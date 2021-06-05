بالفيديو.. تطاير الكراسي و إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بابل

شهدت محافظة بابل جنوبي العراق أمس الجمعة، شجارا بالكراسي على طريقة الأفلام المصرية القديمة، لكن هذه المرة في فعالية سياسية حضرها شبان وشيوخ عشائر.

ففي المحافظة التي تضم آثار الحضارة البابلية، نشب شجار بين عشيرتين خلال مؤتمر انتخابي لأحد المرشحين.

وقبل أن ينتهي المؤتمر، تطايرات الكراسي بين فريقين، وأصيب بعض الحاضرين بجروح.

يذكر أن الحملات الانتخابية وفق القانون، لم تطلق بعد، ويحاسب قانون الانتخابات العراقي على مثل هكذا حملات مبكرة.

المصدر: RT