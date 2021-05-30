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بوتين يستضيف لوكاشينكو على متن يخت في البحر الأسود

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا غير رسمي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على متن يخت في البحر الأسود في سوتشي يوم السبت.

وتناول الزعيمان وجبة طعام وناقشا التجارة الثنائية وتداعيات تفشي فيروس كورونا، وفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

ووصل لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم الجمعة، وأجرى لقاء مع بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات، ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا لتفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" التي هبطت مينسك.

المصدر: وكالات

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