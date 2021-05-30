شاهد.. الجنود الأمريكييون يقتحمون مصنعا بولغاريا بالخطأ

أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الجنود الأمريكيين وهم يقتحمون ورشة لصناعة معدات لزيت الزيتون تابعة لمصنع "KIM Engineering" في قرية تشيشنغيروفو البلغارية.

ووقع الحادث في أوائل مايو الجاري خلال مناورات لحلف الناتو Swift Response والتي مثلت المرحلة التمهيدية لمناورات Defender Europe.

ويقع مصنع "KIM Engineering" بالقرب من القاعدة الجوية العسكرية، كما وقع الحادث خلال فحص الجنود محيط القاعدة الجوية بحثا عن "أعداء مفترضين" في إطار المناورات.

وتُظهر اللقطات العسكريين يدخلون الورشة لحظة عمل موظفين فيها ويفتشونها ثم يغادرون المكان.

ووصف وزير الدفاع البلغاري جورجي بانايوتوف الحادث بأنه "سوء فهم واضح"، مشيرا إلى عدم استخدام أي عنف أو أي إجراءات قاسية أخرى ضد المدنيين. كما قدم الوزير اعتذاره وأشار إلى استعداده لتعويض أي أضرار مادية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفارة الأمريكية في بلغاريا أعلنت استعدادها للتعاون مع التحقيق. ويجري تحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: رابتلي