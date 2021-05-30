مسيرة مسلحة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

نظمت مسيرة مسلحة لإحياء ذكرى ضحايا "مذبحة تولسا العرقية" في ولاية أوكلاهوما الأمريكية يوم السبت.

وجاءت هذه المسيرة تكريما للسكان السود وعمال الشركات الواقعة في منطقة غرينوود في تولسا الذين تعرضوا للهجوم أو الإصابات أو القتل على أيدي أفراد عصابة بيضاء خلال إحدى أعنف حلقات العنف العنصري في تاريخ الولايات المتحدة.

نُظمت هذه المسيرة تحت شعار Reparations Now "التعويضات الآن"، بمناسبة الذكرى المئوية لمذبحة تولسا العرقية التي وقعت في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 1921.

المصدر: AP