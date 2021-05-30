شركة روسية تعرض سيارة كهربائية ذاتية القيادة

عرضت شركة SberAutoTech (سبيرأوتوتيك) التابعة لمصرف سبير بنك الروسي، نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية ذاتية القيادة في موسكو يوم الخميس.

وأشارت الشركة إلى أنه وفقاً للتوقعات ستشكل السيارة المسماة FLIP (فليب) "مستقبل سيارات الأجرة"، فيما يمكن استخدام السيارة أيضاً لتوصيل الطعام والخدمات اللوجستية الأخرى، في حين تمتلك السيارة تطبيقها الخاص بالإضافة إلى مساعد افتراضي.

ويتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي أو باستخدام أي نوع من أنواع الوقود البديل كالغاز الطبيعي، و كما تتسع السيارة لستة ركاب.

ووفقاً للشركة، تستخدم السيارة تقنيات القيادة الذاتية الملخصة بمجموعة معقدة من الرادارات والكاميرات لتقييم الوضع المحيط بها أثناء القيادة، مما يسمح لها بتلقي معلومات حول العقبات المحيطة، واتخاذ القرار المناسب بما يخص التسارع والفرملة والانعطاف.

ومن المتوقع أن ينهي النموذج الأولي فترة الاختبارات بحلول نهاية عام 2021، في حين لم تكشف الشركة عن سعر السيارة أو المبلغ الذي استثمرته الشركة.

المصدر: رابتلي