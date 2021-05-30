شاهد..مروحية مي-26 تنقل مقاتلة سو-27 في تحليقها الآخير

نفذ طاقم مروحية النقل الثقيل "مي-26" عملية نقل جوي لمقاتلة "سو-27" إلى أراضي المستشفى العسكري في مقاطعة لينينغراد للمكوث الدائم هناك.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن المروحية قد عبرت 300 كيلومتر من مطار منطقة بسكوف إلى مكان الوقوف الدائم، مع الحمولة التي ثبتت بحبال خاصة. ونفذ التحليق على ارتفاع 150-200 متر وبسرعة 100-150 كم / ساعة على طول طريق تم تحديده خصيصا، خارج المناطق السكنية.

يشار إلى أن المقاتلة ستكون كنصب تذكاري على أراضي المستشفى.

المصدر: رابتلي