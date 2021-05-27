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شاهد.. خسوف كلي يقترن بالقمر الدامي العملاق في ظاهرة فلكية نادرة

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شهدت أنحاء كثيرة من العالم ظاهرة فلكية نادرة إذ تزامن أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين مع القمر الدامي العملاق.

ويتجسد المشهد في ظهور القمر عند أقرب نقطة من الأرض، ليبدو في أكبر حجم مرئي.

وفي اليونان شوهد القمر العملاق يرتفع خلف أعمدة معبد بوسيدون في كيب سونيون على بعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب أثينا. كما يمكن مشاهدته في النصف الغربي من أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا.

المصدر: وكالات

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