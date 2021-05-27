قاذفات روسية بعيدة المدى تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط

تفذت قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" تحليقات فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​بعد يوم من وصولها إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا لأول مرة.

ورافقت القاذفات خلال التحليق مقاتلات روسية من طراز "سو-35".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية