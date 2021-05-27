احتجاجات صحار العمانية تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة

استخدمت الشرطة العمانية الغاز المسيل للدموع اليوم الأربعاء لتفريق متظاهرين في مدينة صحار وسط اضطرابات بسبب الاقتصاد المتعثر في السلطنة وتسريح عمال.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي تظهر رشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.

ولليوم الثالث على التوالي تستمر الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة والتي أفرزت انكماشا في أسواق العمل في مدينة صحار الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط.

المصدر: AP