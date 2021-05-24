قافلة الأزهر الإغاثية تسلم 150 طنا من المواد الغذائية إلى قطاع غزة

صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، بأن قافلة الأزهر الإغاثية قد وصلت اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة.

وأضاف أن القافلة دخلت "عبر معبر رفح الحدودي لتصل إلى أشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تم تسليم المساعدات إلى المسؤولين والمختصين في الجانب الفلسطيني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به الأزهر، ودعمه أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان من الكيان الصهيوني المحتل".

ووجه صدّيق "التحية والشكر إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على الجهود المبذولة في تقديم كل سبل الدعم والحماية لتأمين سير القافلة حتى وصولها بفضل الله -تعالى- إلى معبر رفح المصري وإتمام إجراءات التسليم، كما استمر تأمين الجيش المصري للقافلة حتى مغادرة أعضاء وفد الأزهر معبر رفح بعد الاطمئنان على استلام المسؤولين من الجانب الفلسطيني محتويات القافلة".

وأكد أن القافلة التي تعد أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر "تضم 150 طنا من المواد الغذائية إلى غزة، وشارك فيها مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل بمشيخة الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماء الأزهر ومنتسبيه إلى أشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، استمرارًا لهذا الدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا ومشاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، متمنين زوال هذا الاحتلال".



المصدر: ناصر حاتم