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الآلاف يفرون من منازلهم عقب ثوران بركان في الكونغو الديمقراطية

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نزح الآلاف من السكان المحليين من منازلهم على أقدامهم ونقلوا كل ما يمكنهم نقله من مقتنيات عقب ثوران بركان "نيراجونجو" في مدينة غوما الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت الوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في رواندا بأن ما يزيد عن 8.000 شخصا عبروا الحدود باتجاه رواندا إثر مطالب عاجلة من الحكومة الكونغولية بالإجلاء في ظل اقتراب الحمم البركانية المنبعثة من الانفجارات البركانية من المدينة.

ويجري إيواء السكان بشكل مؤقت في المدارس ودور العبادة. هذا ويعد جبل نيراغونغو أحد أخطر البراكين وأكثرها نشاطا في العالم حيث حصد آخر ثوران لبركانه في عام 2002 أرواح 250 شخصا وتهجير 120 ألف شخص دون مأوى.

المصدر: رابتلي

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