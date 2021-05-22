الدفاع الروسية تنقل دبا أبيض من ياكوتيا إلى موسكو

قدمت وزارة الدفاع الروسية المساعدة للجمعية الجغرافية الروسية في نقل دب أبيض مريض من جمهورية ياقوتيا الروسية إلى العاصمة موسكو للعلاج.

جاء ذلك بعد أن خرج الحيوان في اليوم الـ11 من شهر مايو الحالي إلى مباني سكنية في بلدة جباركي-هايا في جمهورية ياكوتيا وهو ضعيف ومنهك. وتبين فيما بعد أن الدب مريض ويحتاج إلى علاج لا يمكن تقديمه في ظروف محلية.

وتوجهت الجمعية الجغرافية الروسية بطلب لوزارة الدفاع لمساعدة نقله للعلاج إلى موسكو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية