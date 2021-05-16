العثور على عشر جثث في منزل شرطي سابق في السلفادور

ذكر مكتب المدعي العام يوم الجمعة أن تفتيش منزل شرطي سابق في السلفادور اعتقل الأسبوع الماضي بتهمة قتل شخصين، أدى إلى العثور على 10 جثث أخرى.

وكشفت القضية عن وجود عصابة قتل زُعم أنها قتلت ما يصل إلى 13 شخصًا.

واستنادا إلى المعلومات الواردة في القضية أصدرت النيابة أوامر توقيف بحق تسعة مشتبه بهم آخرين بعضهم اعتقل يوم السبت.

وكان ضابط الشرطة السابق هوغو أوسوريو شافيز قد اعتقل الأسبوع الماضي بتهمة قتل امرأة وابنتها.

المصدر: AP