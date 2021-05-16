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غوتيريش يعرب لمجلس الأمن عن صدمته بعدد القتلى المدنيين في غزة جراء ضربات إسرائيل

أضرار جسيمة في أحد المباني الإسرائيلية جراء إطلاق صواريخ من غزة

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تظهر لقطات مصورة أضرارا جسيمة في أحد المباني الإسرائيلية عقب القصف الفلسطيني لمدينة بئر السبع يوم السبت.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام" الفلسطينية، يوم السبت، قصف مدينة بئر السبع وأسدود، ردا على استهداف منزل في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.

وفي رسالة قصيرة، عبر موقعها الإلكتروني، قالت "القسام": "قصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة".

المصدر: وكالات

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