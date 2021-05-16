إغلاق قاعدة أندروز الجوية الأمريكية إثر إنذار بوجود قنبلة

اضطر موظفو قاعدة أندروز الجوية إلى إغلاق مدخلها الرئيسي بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة داخل سيارة مركونة قرب القاعدة.

وأعلنت وسائل الإعلام أن رجلا اقترب يوم الجمعة من البوابة الرئيسية للقاعدة وأبلغ حراس القاعدة عن وجود قنبلة داخل سيارته.

وسارع عناصر الأمن في القاعدة إلى اعتقال الرجل، كما قام متخصص في تفكيك القنابل بفحص السيارة بمشاركة روبوت لتفتيش المتفجرات إلا انه تبين لاحقا عدم وجود عبوة ناسفة داخل السيارة.

وتقع قاعدة أندروز الجوية على بعد حوالي 25 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن، وهي القاعدة التي تقع فيها الطائرة الرئاسية وطائرات عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية.

المصدر: وكالات