الشرطة الأردنية تفرّق مسيرة حاشدة كانت متجه الى جسر الملك حسين تضامنا مع فلسطين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المشاركين في مسيرة حاشدة باتجاه جسر الملك حسين الذي يربط الأردن والضفة الغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقام رجال الإطفاء على إخماد حريق نشب في بعض الأشجار على جانب إحدى الطرق المؤدية إلى الجسر.

وتُظهر اللقطات المصورة المتظاهرين وهو يلوحون بالأعلام ويهتفون "عالقدس رايحين، شهداء بالملايين"، قبل أن تجبرهم قوات الشرطة على مغادرة المكان.

المصدر: رابتلي