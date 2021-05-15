شاهد.. حشود المحتجين تمنع ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة

أدت المواجهة بين مئات المحتجين والشرطة الإسكتلندية التي استمرت لنحو 7 ساعات إلى الإفراج عن رجلين هنديين احتجزهما مسؤولو الهجرة البريطانيون في غلاسكو بهدف ترحيلهما من البلاد.

وكانت الحشود قد أغلقت طريقا مؤديا إلى سيارة خدمة الهجرة حيث ردد المتظاهرون هتافات مثل "اتركوا جيراننا" أو "اخرج الشرطة من الحي". كما نزل أحد المتظاهرين تحت السيارة لمنعها من التحرك. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن عددا من المحتجين اعتقلوا "على صلة بجرائم الهجرة المزعومة" وتم الإفراج عنهم بكفالة.

المصدر: AP