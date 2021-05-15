شاهد.. نساء وأطفال ينزحون إلى مدرسة للأونروا مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة

اتخذ النازحون الذين شرّدهم القصف المستمر على شمال قطاع غزة من مدرسة ذكور غزة الجديدة الابتدائية ملجاً لهم يوم الجمعة.

وتتبع المدرسة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث شُوهد الوافدون الجدد داخلها بعد هجمات صاروخية ليلية شنتها القوات الإسرائيلية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بتضرر 24 مدرسة منذ يوم الاثنين، كما تشير التقارير إلى تدمير أو تضرر أكثر من 200 مبنى سكني.

ويستمر الجيش الإسرائيلي بنشر قواته على الحدود مع غزة وسط مخاوف من عملية برية.

المصدر: رابتلي