 
مباشر

تضرر مبنى في سديروت جراء قصف المقاومة الفلسطينية

فيديوهات

تضرر مبنى في سديروت جراء قصف المقاومة الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdtj

أظهرت لقطات اندلاع حريق في شقة بأحد مباني مدينة سديروت الإسرائيلية جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن إصابة 6 إسرائيليين بجروح متفاوتة بين متوسطة وحرجة للغاية جراء سقوط صاروخ على مدينة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا