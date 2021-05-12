تضرر مبنى في سديروت جراء قصف المقاومة الفلسطينية

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أظهرت لقطات اندلاع حريق في شقة بأحد مباني مدينة سديروت الإسرائيلية جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن إصابة 6 إسرائيليين بجروح متفاوتة بين متوسطة وحرجة للغاية جراء سقوط صاروخ على مدينة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

حماس الإرهابية تواصل استهداف المدنيين في إسرائيل. صاروخ أطلق من غزة يُصيب مبنى في مدينة سديروت. جريمة حرب. pic.twitter.com/0q4SxFaAh3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 12, 2021

المصدر: وكالات