لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق مدينة سعودية

نشر أحد المتابعين شريط فيديو يظهر تحليق الصاروخ الصيني في سماء مدينة رفحاء‎ السعودية قرب حدود العراق.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الأردن وعُمان والسعودية مشاهد حطام الصاروخ الصيني الذي دخل الغلاف الجوي وحلق فوق الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الفضاء الصينية إن جزءا أساسيا من أكبر صاروخ لها عاد إلى الغلاف الجوي وسقط في المحيط الهندي صباح الأحد، محترقا عند دخوله غلاف الأرض.

وأضافت السلطات الصينية أن حطام الصاروخ دخل الغلاف الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط قبل أن يحلق فوق الشرق الأوسط وسقط بالقرب من جزر المالديف.

المصدر: AP