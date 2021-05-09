بوتين يضع أكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون أكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين بعد العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية.

وبعد ذلك تحدث بوتين مع المحاربين القدامى وهنأهم بالذكرى الـ76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وسبق أن أشاد فلاديمير بوتين بالاستعراض العسكري في الساحة الحمراء ووصفه بالممتاز ردا على سؤال عما إذا كان أعجبه العرض.

وشارك في العرض العسكري في موسكو هذا العام أكثر من 12.5 ألف شخص وأكثر من 190 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى 76 طائرة.

المصدر: رابتلي