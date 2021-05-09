الفضاء يهنئ الأرض بعيد النصر على النازية

هنأ رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية سكان الأرض بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية

وقدم التهنئة رائدا الفضاء من الوكالة الفضائية الروسية "روسكوسموس" أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ومن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مارك فاندي.

Космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубов, Олег Новицкий и астронавт NASA Марк Ванде Хай с борта МКС поздравили всех землян с Днём Победы pic.twitter.com/zEn6SIAKVE — RT на русском (@RT_russian) May 8, 2021