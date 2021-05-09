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الفضاء يهنئ الأرض بعيد النصر على النازية

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الفضاء يهنئ الأرض بعيد النصر على النازية
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هنأ رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية سكان الأرض بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية

وقدم التهنئة رائدا الفضاء من الوكالة الفضائية الروسية "روسكوسموس" أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ومن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مارك فاندي.

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العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة عيد النصر على النازية