رقصة على الحدود.. مجندتان إسرائيليتان تراقصان "جنديين" مصريين من خلف السياج

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اثنتين من المجندات الإسرائيليات ترقصان مع رجلين خلف السياج الحدودي في سيناء قيل إنهما من حرس الحدود المصري.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية، الثلاثاء 4 أيار 2021، مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث رحب أغلب المتابعين الإسرائيليين بهذا الشريط معتبرين أنه "سيخفف على الجنديات من عبء حراسة الحدود والضغط المسلط عليهن، بينما استهجن أغلب المغردين من مصر ما قام به الجنديان في الضفة الأخرى..