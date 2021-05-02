شاهد.. قس روسي يتلو آيات الإنجيل بالعربية أثناء قداس عيد الفصح في موسكو

تلا القس الروسي الأب ميخائيل خودانوف الآيات الأولى من الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا باللغة العربية أثناء إقامته قداس عيد الفصح المجيد في كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان في موسكو.

وجرت العادة في الكنائس الأرثوذكسية، ومنها الكنيسة الروسية، أن يُقرأ خلال قداس عيد الفصح مقطع من إنجيل يوحنا (أحد الأناجيل الأربعة) يروي قصة ظهور السيد المسيح للتلاميذ في يوم القيامة، بلغات مختلفة، وذلك للدلالة على إعلان قيامة المسيح للأُمم كلها بلغاتها.

ويحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس في العديد من دول العالم بعيد الفصح (القيامة) المجيد والذي يصادف هذا العام في 2 مايو.

المصدر: RT