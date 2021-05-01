الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مسيحيين فلسطينيين كانوا يحتفلون بـ"سبت النور" قرب كنيسة القيامة بالقدس

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، على عشرات من المسيحيين الفلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ "سبت النور" في مدينة القدس.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين بالضرب والدفع، وأقامت الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية، مقاطع فيديو توثق انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس، واعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق المسيحيين الفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى كنيسة القيامة.

المصدر: وكالات