كيم جونغ أون يلتقط صورة جماعية مع آلاف الكوريين الشماليين

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا كبيرا لرابطة الشباب الرئيسية يكرس لتغيير تسميته إلى "رابطة الشبيبة الاشتراكية الوطنية" والذي شارك فيه الآلاف من الناس.

وبعد الاجتماع ظهر الزعيم كيم جونغ أون لالتقاط صورة جماعية مع الآلاف من المشاركين.

وبثت قناة (كي.آر.تي) التلفزيونية الحكومية في كوريا الشمالية لقطات تظهر آلاف الأشخاص تجمعوا في الهواء الطلق دون أقنعة وهم يهتفون ويصفقون عند وصول كيم جونغ أون.

المصدر: AP