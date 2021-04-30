منظومات اس-400 و بانتسير-اس تطلق صواريخ على أهداف جوية
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أظهرت منظومات إس-400 و بانتسير-إس قدراتها القتالية للملحقين العسكريين الأجانب في ميدان آشولوك بمقاطعة أستراخان الروسية.
وقامت الأطقم القتالية للمنظومات بتحديد وتدمير جميع الصواريخ التي تحاكي الأهداف الديناميكية الهوائية والتكتيكية والباليستية وصواريخ كروز والأهداف الأرضية.
وزار ميدان آشولوكتمت حوالي 80 ممثلاً عن السلكين الدبلوماسي والعسكري من 52 دولة منها بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية