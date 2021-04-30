حركة متمردة تسيّر دوريات في قاعدة عسكرية لجيش ميانمار

بدأ متمردون من مجموعة كارين العرقية يسيّرون دوريات في قاعدة جيش ميانمار التي استولوا عليها يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع الفيديو عدة جنود ينتمون لاتحاد كارين الوطني يسيرون على طول ضفة نهر سالوين الحدودي بين ميانمار وتايلاند ويجرون دوريات على متن القوارب يوم الخميس.

وقد أعلن مقاتلو جماعة تابعة لعرق "الكارين" يوم الثلاثاء أنهم هاجم القاعدة التابعة لجيش ميانمار على الحدود مع تايلاند واستولوا عليها وقاموا بحرقها.

المصدر: AP