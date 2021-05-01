كاسحة ألغام حديثة تنضم إلى الأسطول الروسي

شهدت سان بطرسبورغ مراسم تدشين كاسحة الألغام البحرية الحديثة من مشروع 12700 "بيوتر اليتشيف" يوم الأربعاء، وقد انضمت إلى قوام أسطول البحر الأسود الروسي.

وطور مكتب التصميم البحري المركزي "ألماز" هذه السفينة التابعة إلى الجيل الجديد من كاسحات الألغام والقادرة على اكتشاف الألغام في كل من مياه المناطق البحرية وتربة البحر دون الدخول إلى منطقة الخطر.

وتستخدم الكاسحة أنواعا مختلفة من أجهزة إبطال الألغام تحت الماء بالإضافة إلى المركبات التي تعمل بالتحكم عن بعد والمركبات ذاتية القيادة غير المأهولة العاملة تحت سطح البحر.

المصدر: رابتلي