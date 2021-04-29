مأساة الهند.. طوابير من المرضى للحصول على أقنعة الأكسجين مع تجاوز عدد ضحايا كورونا 200 ألف

توافد مرضى فيروس كورونا إلى معبد للسيخ في غازي آباد، خارج نيودلهي، يوم الأربعاء، لتلقي أقنعة الأكسجين والعلاج، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وحطمت الهند الرقم القياسي العالمي لأعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتقديم المساعدة الطبية للمرضى، وسط نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين وأسرّة المستشفيات.

ومنذ بداية الوباء، سجلت البلاد أكثر من 17 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 200 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: رابتلي