روسيا ترسل إلى الهند 22 طنا من المساعدة الإنسانية

أقلعت طائرتا "إيل-76" التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء متوجهتين إلى الهند وعلى متنهما 22 طنا من مستلزمات مكافحة كورونا.

وتحتوي المساعدات الإنسانية الروسية على 20 وحدة من المعدات لإنتاج الأكسجين، و 75 جهازًا لتهوية الرئة، و 150 جهازًا طبيًا ، و 200000 عبوة من الأدوية.

وأصبحت الهند ثاني بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، حيث تجاوزت حصيلتها وفقا للإحصاءات الأخيرة، 17,9 مليون حالة.

المصدر: رابتلي