على طريقة هوليوود.. رجل يوقف سيارة متحركة لينقذ المارة

تمكن أحد المشاة من إيقاف سيارة كانت تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة وسط حشد كبير من الناس في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وأظهر مقطع الفيديو محاولات فاشلة لعدد من الأشخاص بمن فيهم الحراس من إيقاف السيارة التي جلس داخلها سائق تبين لاحقا بأنه كان يقودها تحت تأثير المخدرات.

وصورت الكاميرات كيف قفز شاب داخل السيارة المتحركة من خلال النافذة على طريقة أفلام هوليوودية فأجبر السائق على إيقافها.

وقالت الشرطة الألبانية إن السائق البالغ من العمر 32 عاماً اصطدم سابقا بـ3 سيارات أخرى في أجزاء مختلفة من المدينة.

المصدر: وكالات