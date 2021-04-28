شاهد.. سفينة عسكرية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية تجاه قوارب إيرانية في الخليج
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نشرت البحرية الأمريكية شريط فيديو التقطته ليل الاثنين في الخليج يوثق إطلاق نبران تحذيرية بعد اقتراب زوارق للحرس الثوري الإيراني من سفينتها العسكرية.
وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان أصدره مساء يوم الثلاثاء، أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت يوم 26 أبريل من سفينة "Ferebolt" العسكرية وقارب دوريات أمريكي كان يرافقها في مياه الخليج، مضيفا أن بعد عدة تحذيرات عبر اتصال الراديو ومكبرات الصوت أطلق طاقم سفينة Firebolt أعيرة تحذيرية لتبتعد سفن الحرس الثوري الإيراني إلى مسافة آمنة من السفينتين الأمريكيتين.
المصدر: وكالات