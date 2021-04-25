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في ذكرى تحرير سيناء.. السيسي يشارك في وضع الزهور على نصب تذكاري لضحايا القوات المسلحة

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شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد في مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري لضحايا القوات المسلحة في مدينة نصر احتفاء بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء.

وزار الرئيس أيضا قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

المصدر: twitter.com/EgyArmySpox

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