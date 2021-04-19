زعيم حزب العمال البريطاني يشتبك مع صاحب حانة بسبب فرض الحجر

اشتبك مالك حانة غاضب مع زعيم المعارضة في المملكة المتحدة كير ستارمر يوم الاثنين بسبب رد فعله على تعامل الحكومة البريطانية مع جائحة فيروس كورونا.

وخلال زيارة إلى حانة في مدينة باث ، واجه ستارمر مالك الحانة ويدعى رود همفريس الذي اتهم السياسي بالفشل في السؤال عما إذا كانت عمليات الحجر والإغلاق المفروضة لوقف انتشار الفيروس لها أي تأثير. ثم دخل ستارمر المبنى لكن صاحب الحانة طلب منهم المغادرة فورا.

المصدر: أ. ب.