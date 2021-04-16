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القوات الإسرائيلية تقصف أهدافا في غزة بعد هجوم صاروخي بالقرب من سديروت

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قصفت القوات الإسرائيلية أهدافا في قطاع غزة يوم الخميس، ردا على صاروخ أطلق من المنطقة وسقط بالقرب من منطقة سديروت في وقت سابق من المساء، بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الضربات التي قيل إنها شنت بواسطة طائرات مقاتلة وطائرات عمودية هجومية، وقال الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر إن الهجمات استهدفت "موقعا لتصنيع الأسلحة تابعًا لحركة حماس ونفقًا لتهريب الأسلحة وموقعًا عسكريًا".

المصدر: رابتلي

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