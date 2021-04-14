عرض نسائي راقص يفاجئ ضباط البحرية الأسترالية ويحرجهم أمام زوجاتهم
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نظمت البحرية الأسترالية فعالية وداع مفاجئة لضباطها وهم في طريقهم لمرافقة سفينة في أولى رحلة لها.
والمفاجأة أن راقصات شاركن في هذه المراسم البحرية وتمايلن بطريقة لافتة، فيما جلس الضباط بميدالياتهم وأنواطهم الحربية رفقة زوجاتهم بعيون شاخصة يحدقون فيما يجري أمامهم في هالة من الذهول والحرج والاندهاش.
Военно-морские силы Австралии провели очень неловкое мероприятие для своих офицеров. Они собрались проводить корабль в первое плавание. А на церемонию позвали танцовщиц. И сидели офицеры в медалях, при параде, с жёнами.— Лента.ру (@lentaruofficial) April 14, 2021
И смотрели тверк pic.twitter.com/mZuYgVqMgC
المصدر: lenta.ru