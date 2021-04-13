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أكثر من 70 طائرة ومروحية عسكرية تشارك في بروفة العرض العسكري في موسكو

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أجرت القوات الجوية الروسية يوم الاثنين تدريبات تمهيدية للجزء الجوي من العرض العسكري الضخم في ذكرى عيد النصر على النازية.

ونظمت البروفة في ميدان تدريب آلابينو وشاركت فيها أكثر من 70 طائرة ومروحية من بينها مقاتلات "سو- 30 إس إم" التابعة لفريق "فرسان روسيا" للألعاب البهلوانية ومقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية "سويفتس" بالإضافة إلى حاملات صواريخ استراتيجية من طراز تو-160 وتو-95 أم أس. ​

المصدر: رابتلي

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