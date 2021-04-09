مناورات القوات الأمريكية والماليزية في بحر الصين الجنوبي بمشاركة حاملة طائرات أمريكية

نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو يظهر طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية والماليزية تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي الأربعاء 7 أبريل.

وقالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" ومجموعتها الهجومية عادت إلى بحر الصين الجنوبي يوم السبت الماضي "لإجراء عمليات روتينية". هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها المجموعة الضاربة المنطقة هذا العام. ويأتي هذا وسط توترات حالية بين الصين وتايوان.

المصدر: أ.ب.