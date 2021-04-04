شاهد.. مسلح بعامود حديدي يحطم متجرا آسيويا في الولايت المتحدة

سجلت كاميرات المراقبة لحظات اعتداء رجل على متجر آسيوي في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن رجلا مسلحا بعمود معدني، صرخ وردد شتائم عنصرية ودمر متجرا مملوكا للآسيويين وتم القبض عليه بتهمة السرقة باستخدام السلاح الخطير والتهديدات والتخريب وإلحاق الأضرار بالممتلكات الشخصية ومقاومة موظفي الدولة.

وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الآخيرة ازديادا في عدد الاعتداءات وجرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية خلال فترة الوباء.

المصدر: AP