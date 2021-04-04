شاهد.. الشرطة البريطانية تقطع قداس الجمعة العظيمة

قطعت الشرطة البريطانية قداس الجمعة العظيمة في كنيسة بولندية في العاصمة لندن، مفسرة ذلك بانتهاك قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان المؤمنون يصلون في كنيسة المسيح الملك في جنوب العاصمة البريطانية يوم الجمعة لحظة وصول الشرطة بعد ورود أنباء عن اصطفاف أشخاص خارج الكنيسة.

وبث القداس على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهرت لقطات مصورة ضباط يخاطبون الحاضرين ويحذرونهم من أن التجمع "غير قانوني".

طلب الضابط من المصلين العودة إلى منازلهم وإلا فقد يواجهون غرامة قدرها 200 جنيه استرليني وحتى القبض عليهم.

من جانبهم، ذكر ممثلو الكنيسة أن القواعد اللازمة تم اتباعها واتهموا الشرطة بتجاوز صلاحياتها.

الصدر: AP