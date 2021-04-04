تعزيز الحواجز الأمنية أمام الكابيتول بعد الهجوم بمحيطه

عززت قوات الأمن يوم السبت الحواجز الأمنية المحيطة بالكابيتول في العاصمة واشنطن بعد هجوم بسيارة عليه يوم الجمعة أسفر عن مقتل منفذه وضابط شرطة.

وتظهر لقطات مصورة شاحنة تنقل حواجز اسمنتية وتنصبها حول مبنى الكابيتول.

وكانت سيارة اصطدمت بحاجز أمني يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ضابط الشرطة ويليام إيفانز وإصابة آخر. وقال مسؤولون إن المشتبه به خرج بعد الحادث من السيارة واندفع نحو الشرطة التي أطلقت عليه النار وأردته قتيلا بعد عدم استجابته لأوامرها الشفهية.

المصدر: رابتلي