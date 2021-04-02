العثور على دببة وتماسيح وراكون داخل منزل مطلق النار بضواحي موسكو

نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو جديدا من داخل المنزل المحروق العائد لمسن أطلق النار على رجال الأمن يوم الثلاثاء، حيث عثر فيه على العديد من الحيوانات البرية.

وتظهر اللقطات أقفاص حيوانات وبداخلها دبان وتمساحان وراكون. وأضافت لجنة التحقيق أنه سيتم تحديد شرعية ملكية الحيوانات البرية وصيانتها.

وأضافت لجنة التحقيق أنه سيتم تحديد شرعية حوزة الحيوانات البرية وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك تم العثور داخل المنزل على مستودع كبير للأسلحة والذخائر.

ووصلت الشرطة يوم الثلاثاء إلى المنزل لتفتيشه على خلفية شبهات بضلوع صاحبه في تداول الأسلحة، إلا أن المشتبه به تحصّن في منزله وأطلق النار على رجال الأمن، مما دفعهم إلى اقتحام منزله، حيث لاقى حتفه.

المصدر: وكالات