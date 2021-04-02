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مراسم تكريم المشاركين فى عملية تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفين

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كرم رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، العاملين المشاركين في تعويم السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفين اليوم الخميس.

ونقل الفريق أسامة ربيع تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واعتزازه بما قدمه العاملون بالهيئة من جهد على مدار 6 أيام متواصلة لتعويم السفينة البنمية العملاقة، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الذي حظي بمتابعة العالم أجمع نظرًا لأهمية القناة التي تعد الشريان الحيوي لحركة التجارة العالمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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