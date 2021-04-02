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«فيرجين غالاكتيك» تكشف النقاب عن مركبة فضائية حديثة مغطاة بالأسطح العاكسة

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كشفت شركة "فيرجين غالاكتيك" النقاب عن مركبة "VSS Imagine" الفضائية الحديثة القابلة لإعادة الاستخدام من مشروع "SpaceShip 3" المخصصة للسياحة الفضائية.

وتتميز المركبة الجديدة الأنيقة بطبقة خارجية عاكسة تسميها الشركة "المرآة".

وتعتزم الشركة إجراء اختبارات للمركبة الفضائية الجديدة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع إسقاطها من طائرة حاملة لتهبط في مطار "أمريكا" الفضائي في نيو مكسيكو في صيف عام 2021.

وتطور الشركة الأمريكية المركبات الفضائية من طراز SpaceShip المخصصة للسياحة الفضائية.

المصدر: وكالات

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