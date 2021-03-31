شاهد.. مزارعون محتجون يلقون التراب والتبن أمام مباني البلدية الفرنسية

خرج مئات المزارعين إلى شوارع مدينة مونت دي مارسان الفرنسية يوم الثلاثاء احتجاجا على قرار المحكمة الذي يقيّد الري الزراعي في موسم الصيف.

وقام المتظاهرون بتفريغ حمولة من القش والتراب من الجرارات أمام المباني الإدارية في المدينة احتجاجا على القرار.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "الزراعة ليست عقيدة" و"لا ماء ولا جودة" أثناء الاحتجاج.

واحتجّ المزارعون ضد قرار المحكمة المحلية لفرض القيود على سحب المياه من حوض العادور في الموسم الصيفي.

المصدر: رابتلي