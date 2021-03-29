الشرطة الأمريكية تفرّق احتجاجا مسلحا عند مبنى الكابيتول في ولاية أوريغون

فرّقت الشرطة الأمريكية احتجاجا مسلحا لأنصار اليمين يوم الأحد عند مبنى الكابيتول في سالم بولاية أوريغون.

وشُوهدت الشرطة تطلب من أحد المتظاهرين الانبطاح على الأرض، كما قام عناصرها بدوريات في المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول.

وكان الهدف من "مسيرة الحرية" تكريم أولئك الذين "قاتلوا من أجل حرياتنا".

ووفقا لشرطة سالم، تظاهر حوالي 200 محتج يساري في تجمّع مضاد للاحتجاج الذي رُشقت خلاله سيارات بأشياء كالبالونات المليئة بالطلاء، كما حُطّمت نوافذ أخرى.

واعتبرت الشرطة الاحتجاج تجمعا غير قانوني اعتقلت خلاله ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

المصدر: رابتلي