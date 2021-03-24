مزحة ثقيلة الظل تلقي بأصحابها من هواة التيك توك إلى السجن

في إحدى الأحياء الراقية وسط العاصمة موسكو، قام ثلاثة شباب من هواة التيك توك باصطياد سائق لسيارة فاخرة والمزاح معه، بغرض تصوير الواقعة ونشرها على تيك توك.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام!

بعد طلب السيارة الفاخرة، وسائقها المسكين، قام أحد هؤلاء الشباب بالتصوير، وتظاهر الآخر برغبته في وضع الحقائب في صندوق الأمتعة لسيارة الـ BMW الفاخرة، بينما قفز الثالث إلى مقود السيارة وانطلق مسرعاً بالسيارة.

لم يعتزم "الثلاثي المرح" سرقة السيارة، أو إطالة زمن "المزحة"، وأعادوا السيارة بعد انتهاء مزحتهم.

إلا أن السائق لجأ إلى الشرطة التي اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم القبض على أحد هؤلاء الشباب وإيداعه السجن، وبقي الآخران قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق.

المصدر: رابتلي + وزارة الداخلية الروسية