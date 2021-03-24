السجن بانتظار 3 شبان من هواة التيك توك بسبب مزحة سمجة

في وسط موسكو، اختطف ثلاثة مدونين (أحدهم رامي غسانوف) سيارة أجرة بذريعة اللعب مزحا مع السائق.

أراد الرجال إحساسا قويا وشهرة: اختاروا سيارة أجرة من فئة رجال الأعمال - BMW فاخرة، وطلبوا من السائق فتح صندوق الأمتعة لتحميل أكياس التسوق. وعندما خرج الرجل، قفز أحد المدونين خلف عجلة القيادة واختفى في اتجاه مجهول. لم يدم الأمر طويلًا: فبعد بضع دقائق عاد الرجال وأوضحوا أنها مجرد مزحة - وبدأ فيلم مختلف تمامًا. تم إرسال أحدهما إلى الحجز، وأما الآخران - فقيد الإقامة الجبرية حتى نهاية التحقيق.

المصدر: رابتلي + وزارة الداخلية الروسية